Израиль атаковал иранский город Исфахан ракетами

В городе Исфахан, где расположен один из ключевых ядерных объектов Ирана, были слышны два мощных взрыва. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По имеющимся данным, в этом районе активно работает система противовоздушной обороны. Подробности об источнике взрывов пока не раскрываются, однако известно, что ранее данный объект уже подвергался ударам со стороны израильской армии.