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14 июня, 02:24

Израиль атаковал иранский город Исфахан ракетами

Al Mayadeen: В районе иранского Исфахана прогремели взрывы

Обложка © Х / adi13

Обложка © Х / adi13

В городе Исфахан, где расположен один из ключевых ядерных объектов Ирана, были слышны два мощных взрыва. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По имеющимся данным, в этом районе активно работает система противовоздушной обороны. Подробности об источнике взрывов пока не раскрываются, однако известно, что ранее данный объект уже подвергался ударам со стороны израильской армии.

Израиль атаковал международный аэропорт Мехрабад в Тегеране
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Ранее в агломерации Гуш-Дан зафиксировали как минимум два ракетных попадания. В Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон были слышны многочисленные взрывы. На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Тегеран в выходе за рамки допустимого и подчеркнул, что удары по жилым кварталам стали нарушением всех «красных линий».

Андрей Васильев
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