Израиль атаковал иранский город Исфахан ракетами
Al Mayadeen: В районе иранского Исфахана прогремели взрывы
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В городе Исфахан, где расположен один из ключевых ядерных объектов Ирана, были слышны два мощных взрыва. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
По имеющимся данным, в этом районе активно работает система противовоздушной обороны. Подробности об источнике взрывов пока не раскрываются, однако известно, что ранее данный объект уже подвергался ударам со стороны израильской армии.
Ранее в агломерации Гуш-Дан зафиксировали как минимум два ракетных попадания. В Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон были слышны многочисленные взрывы. На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Тегеран в выходе за рамки допустимого и подчеркнул, что удары по жилым кварталам стали нарушением всех «красных линий».