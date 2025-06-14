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14 июня, 04:10

Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска вновь открыты для полётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в четырёх аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

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Напомним, план «Ковёр» был введён в четырёх аэропортах с 23:35 13 июня до 03:20 14 июня. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией через официальные каналы перевозчиков.

Тимур Хингеев
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