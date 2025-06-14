Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска вновь открыты для полётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в четырёх аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.