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14 июня, 04:20

В Совфеде назвали истинную цель ударов Израиля по Ирану

Сенатор Клишас назвал целью ударов Израиля по Ирану смену режима в Тегеране

Обложка © X / Armchair Warlord

Обложка © X / Armchair Warlord

Целью ударов Израиля по Ирану является не уничтожение ядерных объектов, а смена политического режима в Тегеране и подчинение страны интересам Запада. Такое мнение выразил сенатор РФ Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

«Смена политического режима в Тегеране и подчинение Ирана интересам Западавот настоящая цель израильских ударов, а не ядерные объекты Исламской Республики», — написал он.

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Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО. По его мнению, атака Израиля на стратегические объекты Ирана могла стать началом масштабной военной кампании. Специалист отметил, что ПВО не смогла защитить ключевые объекты, и в ходе операции были ликвидированы высокопоставленные иранские военные командиры.

Антон Голыбин
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