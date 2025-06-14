Военный эксперт Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО

Атака Израиля на стратегические объекты Ирана могла стать началом масштабной военной кампании. Такое мнение озвучил военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, налёт был тщательно организован, что обеспечило израильской стороне тактическое преимущество. Оборонительные системы Исламской Республики, по всей видимости, не справились с задачей — ключевые объекты не были защищены, несмотря на их важное значение.

Кроме того, благодаря точной разведке Израиля в ходе операции были ликвидированы три высокопоставленных иранских военных командира. Особое внимание Ходаренок уделил эффективности израильской авиации: во время налёта не было потеряно ни одного многофункционального истребителя.