Военный эксперт Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО
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Атака Израиля на стратегические объекты Ирана могла стать началом масштабной военной кампании. Такое мнение озвучил военный эксперт Михаил Ходаренок.
По его словам, налёт был тщательно организован, что обеспечило израильской стороне тактическое преимущество. Оборонительные системы Исламской Республики, по всей видимости, не справились с задачей — ключевые объекты не были защищены, несмотря на их важное значение.
Кроме того, благодаря точной разведке Израиля в ходе операции были ликвидированы три высокопоставленных иранских военных командира. Особое внимание Ходаренок уделил эффективности израильской авиации: во время налёта не было потеряно ни одного многофункционального истребителя.
«Теперь мяч на стороне Ирана. Каков будет ответный ход, по всей видимости, покажет самое ближайшее время», — приводит слова специалиста «Газета.ru».
Ранее сообщалось, что ответные удары Ирана нанесли Израилю значительный ущерб. Также сообщалось о начале четвёртой волны ракетных атак со стороны Тегерана — в нескольких регионах прозвучали сигналы тревоги. Кроме того, уточнены данные о числе пострадавших в результате удара по агломерации Гуш-Дан в Израиле: травмы различной степени тяжести получили 63 человека.