Потолок цен на российскую нефть стал причиной разногласий между США и ЕС
Bloomberg: США не поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть
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Соединённые Штаты сохраняют жёсткую позицию по ценовому ограничению на экспорт российской нефти, что сводит к минимуму шансы Европейского союза на успешное снижение лимита в рамках саммита «Большой семёрки» в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg.
Окончательное решение зависит от американского лидера Дональда Трампа, однако источники, пожелавшие остаться анонимными, отмечают отсутствие изменений в позиции США, заявленной ещё на встрече министров финансов G7 в начале текущего года.
Евросоюз и Великобритания выступают за снижение текущего предела с 60 до 45 долларов за баррель, стремясь уменьшить нефтяные доходы России. Это требование включено в последний санкционный пакет ЕС.
Цена на нефть опускалась ниже установленного лимита «Большой семёрки», но резко выросла после недавних авиаударов Израиля по объектам в Иране. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали более чем на 7%, закрывшись на уровне около $73 за баррель, — это крупнейший однодневный рост с марта 2022 года.
Ранее СМИ сообщали, что ЕС и Великобритания могут рассмотреть возможность снижения лимита без поддержки США. Евросоюз и Британия намерены взять на себя инициативу и продвинуть это решение при поддержке других участников объединения. Этот вопрос будет включён в повестку саммита G7, который состоится в канадской провинции Альберта.