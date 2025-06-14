В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов по производству урана в Исфахане

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам в иранском городе Исфахан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 июня.

Удары по целям для устранения угроз в Иране. Видео © ЦАХАЛ

Согласно заявлению ведомства, целью операции стало уничтожение зданий, предназначенных для производства металлического урана, а также инфраструктуры по обработке обогащённого урана. Атака также затронула ядерную лабораторию, расположенную в Исфахане.

«ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране», — говорится в сообщении.