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14 июня, 05:05

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов по производству урана в Исфахане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам в иранском городе Исфахан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 июня.

Удары по целям для устранения угроз в Иране. Видео © ЦАХАЛ

Согласно заявлению ведомства, целью операции стало уничтожение зданий, предназначенных для производства металлического урана, а также инфраструктуры по обработке обогащённого урана. Атака также затронула ядерную лабораторию, расположенную в Исфахане.

«ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в иранском городе Исфахан, где находится один из ключевых ядерных объектов страны, прогремели два мощных взрыва. В районе инцидента активно функционировала система противовоздушной обороны.

Антон Голыбин
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