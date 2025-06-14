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14 июня, 05:26

Прилепин: Возвращение Пугачёвой в Россию никто не заметит

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Известный писатель Захар Прилепин выразил убеждение, что приезд певицы Аллы Пугачёвой в Россию останется совершенно незамеченным. Такую позицию он высказал в интервью РИА «Новости». Он мотивировал это тем, что те, кто оставил страну в сложный период, не достойны чьего-либо внимания.

«Если та же Алла Пугачёва приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определённые условия в распространении своей культурной продукции», — поделился Прилепин своим мнением.

Он также считает, что многие уехавшие артисты и знаменитости уже приехали в Россию, но никто даже не обратил на это внимание.

Прилепин подчеркнул, что многие из его коллег, кто стоит на стороне государства даже в самые непростые времена, остаются в тени, не имея возможности полноценно проявить себя и быть замеченными в культурном мире.

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Ранее депутат Госдумы Милонов высказал своё предположение, почему исполнительницу Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом. По его словам, у певицы обширные связи, поэтому её по-прежнему нет в списке. Она смогла вовремя «замолвить за себя слово», уверен парламентарий.

Ольга Сливченко
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