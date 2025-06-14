Прилепин: Возвращение Пугачёвой в Россию никто не заметит

Известный писатель Захар Прилепин выразил убеждение, что приезд певицы Аллы Пугачёвой в Россию останется совершенно незамеченным. Такую позицию он высказал в интервью РИА «Новости». Он мотивировал это тем, что те, кто оставил страну в сложный период, не достойны чьего-либо внимания.

«Если та же Алла Пугачёва приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определённые условия в распространении своей культурной продукции», — поделился Прилепин своим мнением.

Он также считает, что многие уехавшие артисты и знаменитости уже приехали в Россию, но никто даже не обратил на это внимание.

Прилепин подчеркнул, что многие из его коллег, кто стоит на стороне государства даже в самые непростые времена, остаются в тени, не имея возможности полноценно проявить себя и быть замеченными в культурном мире.