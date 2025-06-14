В Китае укоренились представления о России как о стране с крайне суровым климатом и технологической отсталостью, а порой некоторые жители Поднебесной верят, что медведи являются частью городской фауны крупных мегаполисов. Однако, как сообщает Baijiahao, эти стереотипы были развенчаны для многих туристов, которые посетили Россию. Подавляющее большинство китайцев были потрясены уровнем прогресса в стране.

«Вернувшись из поездки в Россию, я не ожидал, что страна, с населением в 146 миллионов человек, достигла таких масштабов развития», — отметил один из китайских путешественников после возвращения из тура по России.

Туристы, которых наслушались баснями о проблемах с российской авиацией, были поражены, обнаружив, что пассажиров возят не советские истребители, а уровень сервиса в местных аэропортах ничуть не хуже, чем у ведущих китайских компаний. Помимо этого, их личный опыт полностью разрушил стереотипы о неприветливости россиян. Китайцы признались, что встретили дружелюбных людей и познакомились с высокоразвитой страной и её богатой культурой.

Также туристы из Китая признались, что, проходя по подземным переходам, где играют уличные музыканты, они чувствовали себя счастливыми.