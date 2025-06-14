Уехавшая в Таиланд россиянка открыла в квартире подпольную «больницу» и попала с тюрьму

Представители туристической полиции Пхукета задержали гражданку России по подозрению в незаконном оказании медицинских услуг. По данным следствия, 33-летняя женщина, проживавшая на острове, предлагала русскоговорящим местным жителям различные медуслуги, в том числе ставила капельницы у себя дома. Лицензии у россиянки не было.

О задержании Виктории (так зовут подозреваемую) стало известно 13 июня — об этом сообщили в пресс-службе туристической полиции Пхукета. Арестовали россиянку 12 июня по итогам «контрольной закупки»: подставной клиент, связавшись с ней через мессенджер WhatsApp, встретился и передал 6 000 бат (примерно ₽14 500) за оказанные услуги. Женщина была немедленно взята под стражу после получения оплаты.

Улики, найденные в доме задержанной. Фото © Туристическая полиция Пхукета

В ведомстве не уточнили характер инъекций, которые она делала, но сообщила об изъятии 47 физических улик. Ей вменяют ряд правонарушений, среди которых: медицинская практика без лицензии, продажа рецептурных препаратов без соответствующего разрешения, их производство/продажа/импорт без лицензии, а также осуществление трудовой деятельности без законных оснований.