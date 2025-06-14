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14 июня, 06:47

Уехавшая в Таиланд россиянка открыла в квартире подпольную «больницу» и попала с тюрьму

На Пхукете арестовали россиянку за оказание медицинских услуг без лицензии

Обложка © Туристическая полиция Пхукета

Обложка © Туристическая полиция Пхукета

Представители туристической полиции Пхукета задержали гражданку России по подозрению в незаконном оказании медицинских услуг. По данным следствия, 33-летняя женщина, проживавшая на острове, предлагала русскоговорящим местным жителям различные медуслуги, в том числе ставила капельницы у себя дома. Лицензии у россиянки не было.

О задержании Виктории (так зовут подозреваемую) стало известно 13 июня — об этом сообщили в пресс-службе туристической полиции Пхукета. Арестовали россиянку 12 июня по итогам «контрольной закупки»: подставной клиент, связавшись с ней через мессенджер WhatsApp, встретился и передал 6 000 бат (примерно ₽14 500) за оказанные услуги. Женщина была немедленно взята под стражу после получения оплаты.

Улики, найденные в доме задержанной. Фото © Туристическая полиция Пхукета

Улики, найденные в доме задержанной. Фото © Туристическая полиция Пхукета

В ведомстве не уточнили характер инъекций, которые она делала, но сообщила об изъятии 47 физических улик. Ей вменяют ряд правонарушений, среди которых: медицинская практика без лицензии, продажа рецептурных препаратов без соответствующего разрешения, их производство/продажа/импорт без лицензии, а также осуществление трудовой деятельности без законных оснований.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана студентка колледжа, которую обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Приехав в Северную столицу из Иркутской области 9 июня, девушка за короткий срок успела выманить у горожан крупные суммы: 1 миллион, 1,5 миллиона, 5 миллионов и 1,8 миллиона рублей.

Ольга Сливченко
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