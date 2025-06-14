Трёхлетний малыш получил страшные ожоги в душе в детсаду на Урале, воспитателя отстранили
Прокуратура: Челябинский детсад выплатит ₽90 тысяч семье мальчика за ожоги ног
Пострадавший ребёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области
В Копейске Челябинской области трёхлетний ребёнок получил ожоги ступней в детском саду, вина воспитателя была доказана, и теперь учреждение обязано выплатить семье пострадавшего 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«В феврале 2025 года несовершеннолетний по вине младшего воспитателя в душевой комнате от горячей воды получил ожог 1 степени обеих ступней ног. После случившегося в больнице ребёнку была оказана медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.
Воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности и отстранена от работы с детьми. Прокуратура также взяла на контроль исполнение судебного решения по взысканию денег с детского сада.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области семилетний мальчик скончался в детском саду города Боровичи во время дневного сна. Всё случилось 2 июня, ребёнку внезапно стало плохо, и он не дожил до приезда скорой помощи.