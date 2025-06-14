Молнии и улицы-реки: Казань уходит под воду из-за мощных ливней с грозами

В Казани молния ударила недалеко от храма Александра Невского, очевидцы говорят, что вспыхнули электропровода и отключились ближайшие светофоры. По данным местных жителей, которые делятся кадрами в Сети, аналогичная ситуация с ударом молнии наблюдается и на пересечении Мамадышского и Аббасова.

Гроза в Казани. Видео © VK / В Казани поймут

Сейчас Казань находится во власти непогоды. Дожди затопили городские улицы, местами пешеходы идут по щиколотку в воде. Как утверждается, в городе до сих пор нет мобильного интернета, при этом угроза атаки дронов уже снята.