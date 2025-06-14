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14 июня, 08:12

Молнии и улицы-реки: Казань уходит под воду из-за мощных ливней с грозами

Молния ударила рядом с храмом Александра Невского в Казани, обесточив весь район

Обложка © VK / В Казани поймут

Обложка © VK / В Казани поймут

В Казани молния ударила недалеко от храма Александра Невского, очевидцы говорят, что вспыхнули электропровода и отключились ближайшие светофоры. По данным местных жителей, которые делятся кадрами в Сети, аналогичная ситуация с ударом молнии наблюдается и на пересечении Мамадышского и Аббасова.

Гроза в Казани. Видео © VK / В Казани поймут

Сейчас Казань находится во власти непогоды. Дожди затопили городские улицы, местами пешеходы идут по щиколотку в воде. Как утверждается, в городе до сих пор нет мобильного интернета, при этом угроза атаки дронов уже снята.

Молния ударила в беседку на пляже в Подмосковье, пострадало 8 отдыхающих
Молния ударила в беседку на пляже в Подмосковье, пострадало 8 отдыхающих

Ранее сообщалось, что около деревни Берёзово Кемеровской области трагически погиб молодой человек. 17-летний парень вместе с приятелями возвращался домой во время сильной грозы. По словам очевидцев, именно рядом с ним внезапно ударила молния, вызвав остановку сердца.

Татьяна Миссуми
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