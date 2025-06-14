Задержанного за взятку полковника-коррупционера из Татарстана нашли мёртвым в СИЗО

В Бугульминском следственном изоляторе обнаружен без признаков жизни Рафик Минабутдинов, бывший руководитель межрайонного отдела УБЭП. Предварительная версия указывает на самоубийство. Об этом сообщает Mash Iptash.

Полковник Минабутдинов, ранее возглавлявший подразделение по борьбе с экономическими преступлениями, был арестован 27 декабря. Он фигурировал в уголовном деле о серьёзных коррупционных правонарушениях.

По версии следствия, высокопоставленный офицер оказывал давление на главу Сармановского района, добиваясь передачи контрактов на капитальный ремонт определённой фирме – ООО «ПТЭс». За это он, предположительно, требовал взятку в размере двух миллионов рублей. Кроме того, Минабутдинову инкриминировали получение более миллиона рублей за общее покровительство от предпринимателя, занимающегося арендным бизнесом.