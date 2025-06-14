Тела двух погибших найдены при разборе завалов на месте взрыва в Архангельске

В Архангельске пожарные потушили возгорание в жилом доме, при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Об этом рассказали в региональном МЧС. Позже экспертиза установит точную причину гибели людей.

«Пожар ликвидирован в 11:30. К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших», — утончили в ведомстве.