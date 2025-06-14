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14 июня, 09:08

Тела двух погибших найдены при разборе завалов на месте взрыва в Архангельске

Место пожара в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС по Архангельской области

Место пожара в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС по Архангельской области

В Архангельске пожарные потушили возгорание в жилом доме, при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Об этом рассказали в региональном МЧС. Позже экспертиза установит точную причину гибели людей.

«Пожар ликвидирован в 11:30. К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших», — утончили в ведомстве.

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Напомним, утром 14 июня в Архангельске, на улице 100-ой Дивизии, 4, в многоквартирном здании вспыхнул пожар. Предполагается, что причиной возгорания, начавшегося на втором этаже, стал взрыв бытового газа. В ликвидации огня были задействованы 23 человека и 6 единиц спецтехники.

Татьяна Миссуми
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