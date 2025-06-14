Два человека могут находиться под завалами после взрыва в доме в Архангельске

Утром 14 июня в Архангельске, на улице 100-ой Дивизии, 4, в многоквартирном здании вспыхнул пожар. Предполагается, что причиной возгорания, начавшегося на втором этаже, стал взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Существовала опасность, что пламя перекинется на соседние деревянные постройки. В результате инцидента обрушилась крыша, и, по предварительным данным, под завалами могут находиться два человека.

Кадры с места пожара. Фото © Telegram / МЧС Архангельской области

«Пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека», — сообщили представители ведомства.

В ликвидации пожара задействованы 23 человека и 6 единиц спецтехники. На месте происшествия уже работают следователи и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которым предстоит выяснить причины пожара.