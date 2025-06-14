ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 09:35

Командир штурмовиков рассказал о военной хитрости, которая позволила обмануть ВСУ в Петровском

Командир Петер: ВС России хитростью зашли в Петровское в ДНР, обманув ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные хитростью зашли в населённый пункт Петровское в ДНР. Бойцы провели манёвр с двух направлений, отвлекая внимание противника. Об этом сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

По его словам, штурмовики сделали вид, что будут атаковать с северной стороны, в то время как пехотные группы вошли с южного направления.

«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населённый пункт»,рассказал командир в разговоре с ТАСС.

Таким образом российские войска одновременно блокировали украинские силы в Петровском с двух сторон.

ВС РФ зачистили более тысячи строений в селе, игравшем важную роль в обороне ВСУ
ВС РФ зачистили более тысячи строений в селе, игравшем важную роль в обороне ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в ходе наступления в районе Петровского (ДНР) бойцы 90-й танковой дивизии группировки «Центр» уничтожили отряд иностранных наёмников. Кроме того, российские военнослужащие захватили арсенал западного оружия, включая винтовки М-16, подствольные гранатомёты, приборы ночного видения и другое снаряжение НАТО. По словам Петера, трофейное оборудование теперь будет использоваться Вооружёнными силами России.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar