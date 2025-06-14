Командир штурмовиков рассказал о военной хитрости, которая позволила обмануть ВСУ в Петровском
Командир Петер: ВС России хитростью зашли в Петровское в ДНР, обманув ВСУ
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Российские военные хитростью зашли в населённый пункт Петровское в ДНР. Бойцы провели манёвр с двух направлений, отвлекая внимание противника. Об этом сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.
По его словам, штурмовики сделали вид, что будут атаковать с северной стороны, в то время как пехотные группы вошли с южного направления.
«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населённый пункт», — рассказал командир в разговоре с ТАСС.
Таким образом российские войска одновременно блокировали украинские силы в Петровском с двух сторон.
Ранее Life.ru писал, что в ходе наступления в районе Петровского (ДНР) бойцы 90-й танковой дивизии группировки «Центр» уничтожили отряд иностранных наёмников. Кроме того, российские военнослужащие захватили арсенал западного оружия, включая винтовки М-16, подствольные гранатомёты, приборы ночного видения и другое снаряжение НАТО. По словам Петера, трофейное оборудование теперь будет использоваться Вооружёнными силами России.