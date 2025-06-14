Командир штурмовиков рассказал о военной хитрости, которая позволила обмануть ВСУ в Петровском

Российские военные хитростью зашли в населённый пункт Петровское в ДНР. Бойцы провели манёвр с двух направлений, отвлекая внимание противника. Об этом сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

По его словам, штурмовики сделали вид, что будут атаковать с северной стороны, в то время как пехотные группы вошли с южного направления.

«Схитрили, показали, что будем заходить с северной стороны. В этот момент пешие группы зашли с южной стороны в населённый пункт», — рассказал командир в разговоре с ТАСС.

Таким образом российские войска одновременно блокировали украинские силы в Петровском с двух сторон.