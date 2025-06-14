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Регион
14 июня, 09:09

В МЧС объявили об авиационной опасности в Орловской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

В Орловской области объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что с 20:00 13 июня до 07:00 14 июня (мск) российские силы ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбито над Воронежской областью (30), а также над Белгородской (10), Ставропольским краем (8), Крымом (6), Самарской областью (1) и акваторией Азовского моря (11).

Александра Мышляева
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