В МЧС объявили об авиационной опасности в Орловской области

Ранее Life.ru сообщал, что с 20:00 13 июня до 07:00 14 июня (мск) российские силы ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбито над Воронежской областью (30), а также над Белгородской (10), Ставропольским краем (8), Крымом (6), Самарской областью (1) и акваторией Азовского моря (11).