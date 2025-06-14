Российские туристы нашли замену токсичным пляжам Анапы и дорогим курортам Турции

Абхазия остается востребованным направлением для летнего отдыха. Особую тревогу у туристов в 2025 году вызывал вопрос безопасности купания в море после недавнего загрязнения в Керченском проливе. Новые данные, основанные на отзывах путешественников и экологических исследованиях, снимают опасения, сообщает Дзен-канал «Профи Страх».

Хорошие новости: топливо из Керченского пролива не достигло абхазского побережья. Низкая температура воды и особенности морских течений предотвратили его распространение, а большая часть загрязнителей осела на дне.

Пробы воды, взятые на популярных курортах — Гагре, Пицунде и Сухуме — подтвердили полное соответствие санитарным нормам. Однако специалисты призывают сохранять бдительность, поскольку с повышением температуры воды не исключена миграция остаточных загрязнений.

Купальный сезон в Абхазии открывается уже в конце мая, когда вода прогревается до комфортных +22°C. Пик отдыхающих ожидается в июне, июле и августе, когда температура моря достигает идеальных +26-28°C, а воздух – до +33°C.