Россиянки получают ожоги слизистой в интимной зоне из-за китайских противозачаточных салфеток

Россиянки сталкиваются с серьёзными проблемами из-за использования опасных китайских противозачаточных салфеток, которые можно легко найти на интернет-площадках. Эти изделия содержат активное вещество ноноксинол, известное своим спермицидным действием, способным уничтожать сперматозоиды. Стоимость таких салфеток составляет около 200 рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Россиянки страдают от ожогов из-за китайских контрацептивных салфеток. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Акушер-гинеколог Ляйсан Хисамиева пояснила, что рекомендуемая доза ноноксинола в противозачаточных средствах составляет 120 мг, однако точное содержание этого вещества в салфетках неизвестно. В их составе указано лишь общее описание: «Природные вещества, уничтожающие патогенную флору вагинальной полости». Эксперт предостерегает, что использование этих салфеток может привести к дисбиозу, ожогам слизистой и воспалению придатков с возможными гнойными осложнениями.

Россиянки страдают от ожогов из-за китайских контрацептивных салфеток. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продавцы утверждают, что салфетки способны защищать от половых инфекций, но гинеколог опровергла это. Она отметила, что растворяющаяся салфетка не предоставляет барьерной защиты, как это делает презерватив, и не может предотвратить инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).