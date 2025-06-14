Россиянки получают ожоги слизистой в интимной зоне из-за китайских противозачаточных салфеток
SHOT ПРОВЕРКА: Россиянки получают ожоги от контрацептивных салфеток из Китая
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Россиянки сталкиваются с серьёзными проблемами из-за использования опасных китайских противозачаточных салфеток, которые можно легко найти на интернет-площадках. Эти изделия содержат активное вещество ноноксинол, известное своим спермицидным действием, способным уничтожать сперматозоиды. Стоимость таких салфеток составляет около 200 рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Россиянки страдают от ожогов из-за китайских контрацептивных салфеток. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Акушер-гинеколог Ляйсан Хисамиева пояснила, что рекомендуемая доза ноноксинола в противозачаточных средствах составляет 120 мг, однако точное содержание этого вещества в салфетках неизвестно. В их составе указано лишь общее описание: «Природные вещества, уничтожающие патогенную флору вагинальной полости». Эксперт предостерегает, что использование этих салфеток может привести к дисбиозу, ожогам слизистой и воспалению придатков с возможными гнойными осложнениями.
Россиянки страдают от ожогов из-за китайских контрацептивных салфеток. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Продавцы утверждают, что салфетки способны защищать от половых инфекций, но гинеколог опровергла это. Она отметила, что растворяющаяся салфетка не предоставляет барьерной защиты, как это делает презерватив, и не может предотвратить инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
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