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14 июня, 10:40

На 88-м году жизни скончалась критик и театровед Ирина Мягкова

Обложка © oteatre

Обложка © oteatre

На 88-м году жизни скончалась Ирина Мягкова – выдающийся критик, театровед, переводчик и педагог. О печальной новости сообщил ГИТИС в своём телеграм-канале.

Ирина Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие отечественного театроведения. В 80-90-х годах она преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, где руководила семинарами по критике и вела курсы, формируя новое поколение специалистов.

Мягкова была признанным экспертом по французской драматургии, блестяще переводила, а также глубоко изучала современную российскую сцену, уделяя особое внимание региональным театрам. В 2014 году увидела свет её мемуарная проза «Чужая девочка».

«ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны», — сказано в публикации.

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Владимир Озеров
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