На 88-м году жизни скончалась критик и театровед Ирина Мягкова

На 88-м году жизни скончалась Ирина Мягкова – выдающийся критик, театровед, переводчик и педагог. О печальной новости сообщил ГИТИС в своём телеграм-канале.

Ирина Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие отечественного театроведения. В 80-90-х годах она преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, где руководила семинарами по критике и вела курсы, формируя новое поколение специалистов.

Мягкова была признанным экспертом по французской драматургии, блестяще переводила, а также глубоко изучала современную российскую сцену, уделяя особое внимание региональным театрам. В 2014 году увидела свет её мемуарная проза «Чужая девочка».