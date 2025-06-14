На 88-м году жизни скончалась критик и театровед Ирина Мягкова
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На 88-м году жизни скончалась Ирина Мягкова – выдающийся критик, театровед, переводчик и педагог. О печальной новости сообщил ГИТИС в своём телеграм-канале.
Ирина Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие отечественного театроведения. В 80-90-х годах она преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, где руководила семинарами по критике и вела курсы, формируя новое поколение специалистов.
Мягкова была признанным экспертом по французской драматургии, блестяще переводила, а также глубоко изучала современную российскую сцену, уделяя особое внимание региональным театрам. В 2014 году увидела свет её мемуарная проза «Чужая девочка».
«ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что на 76-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР, актёр Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого Михаил Янко. Этот актёр исполнял главную роль в фильме «Похождения Остапа Бендера».