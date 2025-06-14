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Регион
14 июня, 11:24

В Крыму объявлено штормовое предупреждение 14-15 июня

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Крыму предупредили жителей и гостей курорта о надвигающейся непогоде, 14 и 15 июня полуостров накроет волна ливней, гроз и града. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Гражданам рекомендовано не выходить к прибрежной зоне и на пирсы.

«Во второй половине дня 14 июня, в течение суток 15 июня в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что в Казани молния ударила недалеко от храма Александра Невского, очевидцы говорят, что вспыхнули электропровода и отключились ближайшие светофоры. Город оказался во власти ливней. Местами вода доходит пешеходам до щиколотки.

Татьяна Миссуми
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