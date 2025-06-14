В Крыму объявлено штормовое предупреждение 14-15 июня

В Крыму предупредили жителей и гостей курорта о надвигающейся непогоде, 14 и 15 июня полуостров накроет волна ливней, гроз и града. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Гражданам рекомендовано не выходить к прибрежной зоне и на пирсы.

«Во второй половине дня 14 июня, в течение суток 15 июня в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — сказано в тексте.