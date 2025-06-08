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8 июня, 16:31

В Москве мужчину засосало в сточную трубу из-за сильного ливня

SHOT: В Москве мужчину затянуло в сточную трубу в реке Чертановка из-за ливня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Arinova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Arinova

В Москве из-за сильного дождя в районе Пролетарского проспекта (Москворечье-Сабурово) мужчину затянуло в сточную трубу реки Чертановка. По данным SHOT, прохожие успели схватить пострадавшего и удерживали его на месте до прибытия спасателей, чтобы сильное течение не унесло его в коллектор.

Специалисты оперативно извлекли пострадавшего из трубы и передали его медикам. Состояние мужчины уточняется.

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Напомним, сегодня тучи принесли в столицу град, сильный ветер и мощный дождь. В МЧС предупреждали, что погода останется ненастной до конца дня. Там также напомнили о технике безопасности во время урагана. Из-за непогоды в столичном аэропорту Внуково произошли сбои.

Александра Мышляева
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