В Москве мужчину засосало в сточную трубу из-за сильного ливня

В Москве из-за сильного дождя в районе Пролетарского проспекта (Москворечье-Сабурово) мужчину затянуло в сточную трубу реки Чертановка. По данным SHOT, прохожие успели схватить пострадавшего и удерживали его на месте до прибытия спасателей, чтобы сильное течение не унесло его в коллектор.