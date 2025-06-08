В Москве мужчину засосало в сточную трубу из-за сильного ливня
SHOT: В Москве мужчину затянуло в сточную трубу в реке Чертановка из-за ливня
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В Москве из-за сильного дождя в районе Пролетарского проспекта (Москворечье-Сабурово) мужчину затянуло в сточную трубу реки Чертановка. По данным SHOT, прохожие успели схватить пострадавшего и удерживали его на месте до прибытия спасателей, чтобы сильное течение не унесло его в коллектор.
Специалисты оперативно извлекли пострадавшего из трубы и передали его медикам. Состояние мужчины уточняется.
Напомним, сегодня тучи принесли в столицу град, сильный ветер и мощный дождь. В МЧС предупреждали, что погода останется ненастной до конца дня. Там также напомнили о технике безопасности во время урагана. Из-за непогоды в столичном аэропорту Внуково произошли сбои.