ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 14:53

Основатель DonorSearch оценил идею ввести три степени знака «Почётный донор»

Донорство. Обложка © freepik/teksomolika

Донорство. Обложка © freepik/teksomolika

Основатель и руководитель сообщества доноров крови DonorSearch Руслан Шекуров поддержал инициативу о введении трёхступенчатой системы награждения «Почётным донором России». Он считает, что такая мера может стать дополнительным стимулом для людей, продолжающих сдавать кровь. Об этом сообщает «Постньюс».

Шекуров напомнил, что в 2022 году была запущена программа сувениров для доноров, которая предлагает различные награды за 20, 30, 75, 100 и 150 донаций. Этот опыт показал, что доноры охотно участвуют в достижении памятных этапов, и такая игрофикация действительно работает. В этом контексте новая система награждения может стать интересным способом поощрения.

«Эту внутреннюю мотивацию опасно подменять внешней материальной. Поэтому во всём мире ВОЗ призывает к развитию безвозмездного донорства. Но внутреннюю мотивацию хорошего дела можно и нужно поддерживать внешними нематериальными программами», — заметил Шекуров.

Шекуров также объяснил, что основной мотивацией для доноров чаще всего является не финансовая выгода, а стремление помочь другим. Тем не менее он подчеркнул, что стоит рассматривать такие инициативы с экономической точки зрения. Эксперт считает, что опираться следует на большие данные, которые есть в полном объёме только у Службы крови. А значит, только там могут оценить рентабельность этой инициативы, заключил он.

Врач назвала главные условия, при которых человек никогда не станет донором крови
Врач назвала главные условия, при которых человек никогда не станет донором крови

Напомним, Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия – За правду», предложил ввести три степени знака «Почётный донор России» в честь Всемирного дня донора крови. Согласно инициативе, третья степень должна присуждаться за 40 донаций крови (как сейчас), вторая — за 80, а первая — за 120. Цель — мотивировать граждан к долгосрочному участию в донорстве.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar