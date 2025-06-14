Основатель DonorSearch оценил идею ввести три степени знака «Почётный донор»

Основатель и руководитель сообщества доноров крови DonorSearch Руслан Шекуров поддержал инициативу о введении трёхступенчатой системы награждения «Почётным донором России». Он считает, что такая мера может стать дополнительным стимулом для людей, продолжающих сдавать кровь. Об этом сообщает «Постньюс».

Шекуров напомнил, что в 2022 году была запущена программа сувениров для доноров, которая предлагает различные награды за 20, 30, 75, 100 и 150 донаций. Этот опыт показал, что доноры охотно участвуют в достижении памятных этапов, и такая игрофикация действительно работает. В этом контексте новая система награждения может стать интересным способом поощрения.

«Эту внутреннюю мотивацию опасно подменять внешней материальной. Поэтому во всём мире ВОЗ призывает к развитию безвозмездного донорства. Но внутреннюю мотивацию хорошего дела можно и нужно поддерживать внешними нематериальными программами», — заметил Шекуров.

Шекуров также объяснил, что основной мотивацией для доноров чаще всего является не финансовая выгода, а стремление помочь другим. Тем не менее он подчеркнул, что стоит рассматривать такие инициативы с экономической точки зрения. Эксперт считает, что опираться следует на большие данные, которые есть в полном объёме только у Службы крови. А значит, только там могут оценить рентабельность этой инициативы, заключил он.