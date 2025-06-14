В Хакасии мужчину приговорили к 11 годам за попытку взорвать трансформатор

Житель Хакасии приговорён к 11 годам лишения свободы за попытку вывести из строя критически важные энергообъекты. Об этом сообщило МВД Медиа.

Задержание. Видео © Telegram / МВД Медиа

«На основании собранных доказательств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в публикации.

22-летний уроженец Саяногорска в ноябре прошлого года проник на территорию подстанции, снабжающей электричеством более 50 тысяч человек. Его целью было поджечь два силовых трансформатора, для чего он подготовил зажигательные смеси.

Однако, завершить задуманное злоумышленник не смог — его действия были своевременно пресечены правоохранителями. Оперативники задержали фигуранта на месте преступления, изъяв все приготовленные орудия.