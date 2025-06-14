Пушков заявил о расколе между США и ЕС по важному для России вопросу
Пушков: Между США и ЕС случился раскол из-за потолка цен на российскую нефть
Алексей Пушков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
США и Евросоюз раскололись из-за потолка цен на российскую нефть. Об этом написал в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя дискуссии вокруг нового пакета санкций ЕС.
«Саммит G7 стал демонстрацией не единства, а разъединения Запада. Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций ЕС: потолок на цену на российскую нефть. В отличие от руководителей ЕС, прочно потерявших чувство реальности и давно вступивших в фазу иррациональных решений, США <...> выступают против такой меры, как снижение потолка с 60 до 45 долл за баррель», — написал член Совфеда.
Сенатор также отметил расхождения в политике Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы, подчеркнув, что Трамп придерживается собственного курса, несмотря на давление со стороны европейских союзников.
Напомним, что саммит G7 ещё начался (он пройдёт с 15 по 17 июня в Канаде), а уже дал поводы говорить о том, что между членами объединения нет солидарности в отношении к украинскому конфликту. Так, на днях СМИ сообщили, что европейские страны не ожидают от США готовности снизить предельную цену на нефть из РФ и планируют вводить ограничения самостоятельно — без оглядки на Вашингтон.