Сенатор Пушков предсказал нефть за $130 при сбое поставок в Персидском заливе
Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ
Нефть на мировом рынке может подорожать до $110-130 за баррель в случае сбоя поставок в Персидском заливе, а также перекрытия Ормузского залива Ираном и Бад-эль-Мандебского пролива йеменскими хуситами. Блокада водных путей приведёт к дестабилизации глобального рынка нефти. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков на основе прогнозов экспертов.
«Пока за кадром остается осуществимость такого перекрытия, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива, но даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть — по прогнозам, до $110 или даже до $130 за баррель», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
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