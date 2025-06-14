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14 июня, 12:33

Мощный пожар охватил молокозавод в Челябинской области

МЧС: В Южноуральске произошёл пожар на молокозаводе

Пожар на молокозаводе в Челябинской области. Обложка © VK / «Подслушано Южноуральск»/ Иван Левшин

Пожар на молокозаводе в Челябинской области. Обложка © VK / «Подслушано Южноуральск»/ Иван Левшин

В Южноуральске, расположенном в Челябинской области, произошёл пожар на молокозаводе. Спасательные службы начали работу по ликвидации возгорания, сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожар на молокозаводе в Челябинской области. Видео © VK / «Подслушано Южноуральск»/ Иван Левшин

«Сотрудники МЧС на месте, приступили к тушению возгорания», — ответили в ведомстве на вопрос о пожаре на молокозаводе в Южноуральске.

Площадь возгорания составила 250 квадратов. Пожарным уже удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение. В результате инцидента никто не пострадал, 40 человек эвакуировались самостоятельно. Специалисты установят причину ЧП.

В социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть значительные клубы черного дыма, поднимающиеся над предприятием.

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Анастасия Никонорова
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