Мощный пожар охватил молокозавод в Челябинской области
МЧС: В Южноуральске произошёл пожар на молокозаводе
Пожар на молокозаводе в Челябинской области. Обложка © VK / «Подслушано Южноуральск»/ Иван Левшин
В Южноуральске, расположенном в Челябинской области, произошёл пожар на молокозаводе. Спасательные службы начали работу по ликвидации возгорания, сообщили в ГУ МЧС региона.
Пожар на молокозаводе в Челябинской области. Видео © VK / «Подслушано Южноуральск»/ Иван Левшин
«Сотрудники МЧС на месте, приступили к тушению возгорания», — ответили в ведомстве на вопрос о пожаре на молокозаводе в Южноуральске.
Площадь возгорания составила 250 квадратов. Пожарным уже удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение. В результате инцидента никто не пострадал, 40 человек эвакуировались самостоятельно. Специалисты установят причину ЧП.
В социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть значительные клубы черного дыма, поднимающиеся над предприятием.
Ранее в городе Красногорск Московской области случился пожар в многоэтажке на улице Королёва. Огонь охватил 80 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек, среди которых было 15 детей. Пострадавших среди жильцов нет.