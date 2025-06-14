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14 июня, 12:27

«Мона Лиза»: Галкин* показал фото младшей дочери в премиальном купальнике

Галкин* опубликовал фото 11-летней дочери Лизы в премиальном купальнике

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

Юморист Максим Галкин* отправился в отпуск с 11-летними двойняшками — Лизой и Гарри. Один из снимков, опубликованных юмористом в личном блоге, запечатлел младшую дочь Аллы Пугачёвой в дизайнерском купальнике у бассейна.

Максим Галкин* с дочерью. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

Максим Галкин* с дочерью. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

«Моя Мона Лиза», — подписал фото артист.

Место отдыха Галкин* не раскрывает, ссылаясь на соображения безопасности, но продолжает делиться с поклонниками семейными кадрами.

«Лизонька вырастает в невероятную красавицу!», «Взрослеет девочка… А улыбка прежняя», «Какая прелесть! Лизочка-красавица с любимым папой!», «Какая девчонка», — пишут комментаторы.

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Ранее Галкин* опубликовал снимок с голым торсом. Пользователи бурно отреагировали на публикацию: одни восхищаются прекрасной физической формой артиста, другие же выражают недоумение, считая подобные снимки неуместными ввиду его семейного положения.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

Александра Мышляева
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