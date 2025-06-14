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14 июня, 13:07

Появилось видео с предположительно катапультировавшейся лётчицей F-35 ЦАХАЛ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

В Сети появилось видео на котором, предположительно, запечатлён летящий на парашюте пилот, катапультировавшийся из истребителя F-35 израильских ВВС. Ряд СМИ утверждает, что это была лётчица. Ролик у себя в телеграм-канале опубликовал военкор Борис Рожин.

Предположительно, катапультировавшаяся лётчица ВВС Израиля. Видео © Telegram / Colonelcassad

«Израильский пилот на парашюте после сбития его самолёта. Иран заявляет, что сбил F-35. Пилота ищут. Иранские СМИ под вечер заявляют о 3 сбитых самолётах и 7 дронах. По сравнению с понесённым ущербам немного, но хоть что-то. Армия Ирана официально заявила о 2х сбитых самолётах», написал журналист.

Иран сообщил об уничтожении третьего израильского истребителя F-35, пилот взят в плен
Иран сообщил об уничтожении третьего израильского истребителя F-35, пилот взят в плен

Ранее в иранской государственной телерадиокомпании заявили о сбитии истребителя F-35 ВВС Израиля. Сообщалось, что пилот катапультировался, а его дальнейшая судьба неизвестна.

Юрий Лысенко
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