Появилось видео с предположительно катапультировавшейся лётчицей F-35 ЦАХАЛ

В Сети появилось видео на котором, предположительно, запечатлён летящий на парашюте пилот, катапультировавшийся из истребителя F-35 израильских ВВС. Ряд СМИ утверждает, что это была лётчица. Ролик у себя в телеграм-канале опубликовал военкор Борис Рожин.

Предположительно, катапультировавшаяся лётчица ВВС Израиля. Видео © Telegram / Colonelcassad

«Израильский пилот на парашюте после сбития его самолёта. Иран заявляет, что сбил F-35. Пилота ищут. Иранские СМИ под вечер заявляют о 3 сбитых самолётах и 7 дронах. По сравнению с понесённым ущербам немного, но хоть что-то. Армия Ирана официально заявила о 2х сбитых самолётах», — написал журналист.