Иран сообщил об уничтожении третьего израильского истребителя F-35, пилот взят в плен
Nour News: Иранские военные взяли в плен ещё одного израильского лётчика F-35
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Иранские СМИ вновь публикуют информацию о том, что их военные взяли в плен израильского лётчика после того, как его истребитель был подбит точным ударом. Об этом сообщают газета IRIB и Nour News со ссылкой на Департамент по связям с общественностью армии Ирана.
Журналисты утверждают, что средства ПВО Ирана сбили ещё один, уже третий, истребитель F-35 ВВС Израиля. Лётчик успел катапультировался, затем якобы попал в плен.
Ранее в Иране уже сообщали об уничтожении истребителя F-35 израильских ВВС. Позже местные СМИ опубликовали фотографии сбитого самолёта. Позже государственная телерадиокомпания Ирана рассказала, что подбит ещё один израильский истребитель, а одна из членов экипажа захвачена в плен. Израиль не спешит подтверждать данную информацию.