Иран сообщил об уничтожении третьего израильского истребителя F-35, пилот взят в плен

Иранские СМИ вновь публикуют информацию о том, что их военные взяли в плен израильского лётчика после того, как его истребитель был подбит точным ударом. Об этом сообщают газета IRIB и Nour News со ссылкой на Департамент по связям с общественностью армии Ирана.