Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив

Иран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки, в ответ на авианалёты и удары Израиля. Об этом предупредил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Исмаил Коусари.