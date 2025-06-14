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14 июня, 12:30

Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив

Иранский депутат Коусари: Тегеран рассматривает тему закрытия Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Иран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки, в ответ на авианалёты и удары Израиля. Об этом предупредил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Исмаил Коусари.

«Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», — подчеркну парламентарий в интервью иранскому агентству Rokna.

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В ночь на 13 июня ознаменовались началом крупной военной операции Израиля против Ирана. В ней участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. При атаке погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 ранены. Среди жертв командующий ВКС КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде и ещё более 20 высокопоставленных командиров. Над мечетью Джамкара вывесили красный флаг мести. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле в рамках операции «Правдивое обещание 3». Две ракеты попали в административный комплекс Минобороны Израиля.

Андрей Бражников
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