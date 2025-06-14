Тело нашли через день: Раскрыты детали трагической гибели актёра Тоичкина
Тело актёра Курского драмтеатра Тоичкина нашли в пруду через день после гибели
Сергей Тоичкин. Обложка © VK / Курский драмтеатр
В Удмуртии 12 июня трагически погиб 38-летний актёр Русского драматического театра Сергей Тоичкин. Его тело было обнаружено и извлечено из Кенского пруда Завьяловского района 13 июня в результате поисково-водолазных работ.
Кадры с места трагедии в Удмуртии. Фото © Telegram / Шуткин без шуток
Председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём Тelegram-канале рассказал, что водолазы извлекли из воды тело 38-летнего мужчины. Личность погибшего была раскрыта не сразу. Шуткин отметил, что сообщение о случившемся поступило в службу спасения 12 июня примерно в 21:40.
«В результате поисковых и водолазных работ около 15:00 13 июня тело утонувшего мужчины 1987 года рождения извлечено из водоёма», — написал председатель Госкомитета по ГО и ЧС.
Местное издание издания «Сусанин» узнало, что утопленником был актёр. Прощание с Тоичкиным пройдёт 14 июня с 14:00 до 16:00 в Ижевске.
О трагической гибели Сергея Тоичкина стало известно сегодня. Он окончил Курский колледж культуры и с 2010 по 2014 год работал в труппе местного театра, где сыграл более 30 разнохарактерных ролей. В 2023 году актёр переехал к родным в Ижевск, где служил в Русском драматическом театре Удмуртии.