Тело нашли через день: Раскрыты детали трагической гибели актёра Тоичкина

В Удмуртии 12 июня трагически погиб 38-летний актёр Русского драматического театра Сергей Тоичкин. Его тело было обнаружено и извлечено из Кенского пруда Завьяловского района 13 июня в результате поисково-водолазных работ.

Кадры с места трагедии в Удмуртии. Фото © Telegram / Шуткин без шуток

Председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём Тelegram-канале рассказал, что водолазы извлекли из воды тело 38-летнего мужчины. Личность погибшего была раскрыта не сразу. Шуткин отметил, что сообщение о случившемся поступило в службу спасения 12 июня примерно в 21:40.

«В результате поисковых и водолазных работ около 15:00 13 июня тело утонувшего мужчины 1987 года рождения извлечено из водоёма», — написал председатель Госкомитета по ГО и ЧС.

Местное издание издания «Сусанин» узнало, что утопленником был актёр. Прощание с Тоичкиным пройдёт 14 июня с 14:00 до 16:00 в Ижевске.