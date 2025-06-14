Иранский теннисист погиб при ударе Израиля
Иранский падел-теннисист Парса Мансур погиб в ходе израильского обстрела 13 июня
Иранский падел-теннисист Парса Мансур. Обложка © X / Генконсульство Ирана в Мумбаи
Иранский игрок в падел-теннис (игра с ракеткой и мячом в закрытом корте) Парса Мансур погиб во время израильского обстрела 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Ирана.
Спортсмен, выступавший за национальную сборную, стал жертвой атаки по пути домой после тренировки.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль предпринял массированную атаку по объектам на иранской территории. Согласно официальным заявлениям ЦАХАЛ, в операции были задействованы порядка 200 самолётов, наносивших удары по сотне целей, в том числе ядерной инфраструктуре. Атаке подверглась и иранская столица — Тегеран, по сообщениям местных СМИ погибли по меньшей мере 78 человек, а свыше 320 числятся пропавшими без вести. В ночь на 14 июня Иран ответил масштабными запусками баллистических ракет, нанеся удары по израильским городам, включая Тель-Авив, и военным объектам. СМИ Израиля сообщали о четверых погибших и 70 пострадавших.