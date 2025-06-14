«Головы поснимаю!» Лукашенко пригрозил белорусским фермерам за падёж скота
Лукашенко пообещал наказать белорусских фермеров за падёж скота
Александр Лукашенко. Обложка © © Life.ru
В рамках рабочей поездки в Гродненскую область, глава белорусского государства Александр Лукашенко особо выделил вопрос ответственности за падёж сельскохозяйственных животных. Информация об этом поступила от агентства БелТА.
«Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали — и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают», — заявил фермерам белорусский лидер.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко выступил с призывом активно бороться с жестокостью по отношению к животным. Его заявление стало реакцией на случай избиения собаки на улице в Гродненской области, произошедший в конце мая.