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14 июня, 13:37

«Головы поснимаю!» Лукашенко пригрозил белорусским фермерам за падёж скота

Лукашенко пообещал наказать белорусских фермеров за падёж скота

Александр Лукашенко. Обложка © © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © © Life.ru

В рамках рабочей поездки в Гродненскую область, глава белорусского государства Александр Лукашенко особо выделил вопрос ответственности за падёж сельскохозяйственных животных. Информация об этом поступила от агентства БелТА.

«Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали — и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают», — заявил фермерам белорусский лидер.

«Как это можно?» Лукашенко рвёт и мечет из-за катастрофы со скотом вслед за картошкой
«Как это можно?» Лукашенко рвёт и мечет из-за катастрофы со скотом вслед за картошкой

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко выступил с призывом активно бороться с жестокостью по отношению к животным. Его заявление стало реакцией на случай избиения собаки на улице в Гродненской области, произошедший в конце мая.

Ольга Сливченко
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