Более 1300 человек застряли в ОАЭ и Шри-Ланке из-за закрытия воздушного коридора в Россию

Более 1300 человек, направлявшихся в Россию, оказались в затруднительном положении в Объединённых Арабских Эмиратах и Шри-Ланке. Причиной стал ближневосточный конфликт, вынудивший авиакомпании отменить ряд рейсов. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка в аэропорту Шри-Ланки. Видео © Telegram / SHOT

С 13 по 15 июня авиаперевозчик Air Arabia приостановил восемь рейсов из Шарджи в Москву. Путь этих лайнеров пролегал через воздушное пространство Ирана, которое стало небезопасным. По меньшей мере 1344 пассажира столкнулись с неопределённостью.

Некоторым путешественникам предоставили размещение в отеле, другие же, не желая ждать, отправились в Москву альтернативными маршрутами через Абу-Даби или Астану, покрыв расходы самостоятельно. Проблема затронула и транзитных пассажиров, летевших, например, со Шри-Ланки, которые теперь не могут получить информацию о дальнейших действиях.