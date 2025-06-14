Мощный пожар охватил 67-этажный небоскрёб Tiger Tower в Дубае — видео

В Дубае полностью потушили пожар в 67-этажном жилом комплексе после 14 часов борьбы с огнём. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Пожар в Tiger Tower в Дубае. Видео © X / Weather Monitor

Возгорание в небоскрёбе Tiger Tower началось вечером 14 июня и сопровождалось сложностями – после первоначальной ликвидации огонь вспыхнул вновь, вызвав частичное разрушение фасада. Экстренные службы эвакуировали 3820 жителей, пострадавших нет. Причина возгорания остаётся неизвестной.

На месте продолжают работать спасатели, а тысячи жителей временно размещены в городских отелях. Власти ограничили движение транспорта в районе Dubai Marina, где расположен пострадавший небоскрёб.