Мощный пожар охватил 67-этажный небоскрёб Tiger Tower в Дубае — видео
В Дубае спустя 14 часов потушили мощный пожар в 67-этажном комплексе Tiger Tower
Tiger Tower. Обложка © X / Weather Monitor
В Дубае полностью потушили пожар в 67-этажном жилом комплексе после 14 часов борьбы с огнём. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.
Пожар в Tiger Tower в Дубае. Видео © X / Weather Monitor
Возгорание в небоскрёбе Tiger Tower началось вечером 14 июня и сопровождалось сложностями – после первоначальной ликвидации огонь вспыхнул вновь, вызвав частичное разрушение фасада. Экстренные службы эвакуировали 3820 жителей, пострадавших нет. Причина возгорания остаётся неизвестной.
На месте продолжают работать спасатели, а тысячи жителей временно размещены в городских отелях. Власти ограничили движение транспорта в районе Dubai Marina, где расположен пострадавший небоскрёб.
Ранее Life.ru сообщал о мощном пожаре на молокозаводе в Южноуральске. К месту уже прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к ликвидации пламени. Сообщалось, что возгорание распространилось на 250 квадратных метров.