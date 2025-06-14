Жильё бывшего тренера ЦСКА в Тель-Авиве оказалось в секторе ракетного обстрела

Квартира экс-тренера баскетбольного ЦСКА Димитриса Итудиса оказалась в зоне ракетного обстрела в Тель-Авиве. Об этом сообщил израильский портал One.

Жильё греческого специалиста, который сейчас возглавляет местный «Хапоэль», не пострадало — удар пришёлся на противоположную сторону здания. Сам 54-летний Итудис, работавший с ЦСКА в 2014-2022 годах и приведший клуб к двум победам в Евролиге, в момент обстрела находился в Греции.