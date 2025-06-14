Жильё бывшего тренера ЦСКА в Тель-Авиве оказалось в секторе ракетного обстрела
Квартира экс-тренера БК ЦСКА Итудиса в Тель-Авиве попала в зону обстрела
Димитрис Итудис. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Квартира экс-тренера баскетбольного ЦСКА Димитриса Итудиса оказалась в зоне ракетного обстрела в Тель-Авиве. Об этом сообщил израильский портал One.
Жильё греческого специалиста, который сейчас возглавляет местный «Хапоэль», не пострадало — удар пришёлся на противоположную сторону здания. Сам 54-летний Итудис, работавший с ЦСКА в 2014-2022 годах и приведший клуб к двум победам в Евролиге, в момент обстрела находился в Греции.
Ранее датский посол в Израиле Томас Винклер сообщил, что в здание, где он находился, прилетела иранская ракета. Дипломату помогли спасатели, которые позже вывезли его и остальных сотрудников из города.