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14 июня, 14:39

Жильё бывшего тренера ЦСКА в Тель-Авиве оказалось в секторе ракетного обстрела

Квартира экс-тренера БК ЦСКА Итудиса в Тель-Авиве попала в зону обстрела

Димитрис Итудис. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Димитрис Итудис. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Квартира экс-тренера баскетбольного ЦСКА Димитриса Итудиса оказалась в зоне ракетного обстрела в Тель-Авиве. Об этом сообщил израильский портал One.

Жильё греческого специалиста, который сейчас возглавляет местный «Хапоэль», не пострадало — удар пришёлся на противоположную сторону здания. Сам 54-летний Итудис, работавший с ЦСКА в 2014-2022 годах и приведший клуб к двум победам в Евролиге, в момент обстрела находился в Греции.

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Ранее датский посол в Израиле Томас Винклер сообщил, что в здание, где он находился, прилетела иранская ракета. Дипломату помогли спасатели, которые позже вывезли его и остальных сотрудников из города.

Юрий Лысенко
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