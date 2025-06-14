Один человек погиб, ещё восемь пострадали в ДТП в Дагестане

В субботу на трассе, ведущей к селу Гуниб в Дагестане, произошла авария, в результате которой пострадали восемь человек, среди них трое детей. По данным пресс-службы регионального Минздрава, ещё одна женщина погибла на месте.

«Бригадами скорой медицинской помощи пятеро взрослых и трое детей были госпитализированы в Гергебильскую ЦРБ…. Ещё одна женщина 63 лет стала жертвой ДТП, она погибла на месте», – говорится в сообщении.