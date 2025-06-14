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Регион
14 июня, 14:43

Один человек погиб, ещё восемь пострадали в ДТП в Дагестане

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

В субботу на трассе, ведущей к селу Гуниб в Дагестане, произошла авария, в результате которой пострадали восемь человек, среди них трое детей. По данным пресс-службы регионального Минздрава, ещё одна женщина погибла на месте.

«Бригадами скорой медицинской помощи пятеро взрослых и трое детей были госпитализированы в Гергебильскую ЦРБ…. Ещё одна женщина 63 лет стала жертвой ДТП, она погибла на месте», – говорится в сообщении.

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Ранее ДТП в Нижегородской области унесло жизни двоих людей. На трассе столкнулись три легковых автомобиля. Шесть человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Александра Мышляева
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