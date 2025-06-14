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14 июня, 14:49

СК РФ: Четверо детей отравились угарным газом в Перми, двое погибли

Четверо детей отравились угарным газом в Перми. Обложка © Telegram/ СК России по Пермскому краю

Четверо детей отравились угарным газом в Перми. Обложка © Telegram/ СК России по Пермскому краю

В Перми произошла трагедия: четверо подростков, оставшихся без присмотра, отравились угарным газом. Инцидент случился 14 июня в квартире на улице Охотников, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Пермскому краю.

На месте происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть двух несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Предварительные данные указывают на то, что подростки скончались в результате отравления угарным газом. Два других ребёнка, родившиеся в 2011 году, были госпитализированы для дальнейшего наблюдения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Кировского района Перми организовала контроль за ходом расследования. Также будет проверена работа органов системы профилактики в данном случае.

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Ранее в Волгограде в квартире обнаружены тела мужчины и его 14-летнего сына, предположительно погибших от отравления угарным газом из-за неисправности водонагревательной колонки. При осмотре места происшествия специалисты выявили деформацию гофрированной трубы, что, вероятно, вызвало утечку продуктов сгорания и их накопление в помещении в смертельной концентрации.

Анастасия Никонорова
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