СК РФ: Четверо детей отравились угарным газом в Перми, двое погибли

В Перми произошла трагедия: четверо подростков, оставшихся без присмотра, отравились угарным газом. Инцидент случился 14 июня в квартире на улице Охотников, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Пермскому краю.

На месте происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть двух несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Предварительные данные указывают на то, что подростки скончались в результате отравления угарным газом. Два других ребёнка, родившиеся в 2011 году, были госпитализированы для дальнейшего наблюдения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Кировского района Перми организовала контроль за ходом расследования. Также будет проверена работа органов системы профилактики в данном случае.