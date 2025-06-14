Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи

По инициативе Тегерана состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Али Акбаром Аракчи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«14 июня по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран А.Аракчи», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что российская сторона осудила военную операцию Израиля против Ирана, подчеркнув, что такие действия нарушают Устав ООН и нормы международного права. Москва подтвердила готовность содействовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также снижению напряжённости в конфликте между Ираном и Израилем.

Кроме того, Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате ударов по территории Ирана. Стороны также договорились о продолжении консультаций, в том числе в СБ ООН, МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС.