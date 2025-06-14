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Регион
14 июня, 14:58

Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

По инициативе Тегерана состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Али Акбаром Аракчи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«14 июня по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран А.Аракчи», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что российская сторона осудила военную операцию Израиля против Ирана, подчеркнув, что такие действия нарушают Устав ООН и нормы международного права. Москва подтвердила готовность содействовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также снижению напряжённости в конфликте между Ираном и Израилем.

Кроме того, Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате ударов по территории Ирана. Стороны также договорились о продолжении консультаций, в том числе в СБ ООН, МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС.

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Путин обвинил Израиль в нарушении устава ООН после ударов по Ирану

А ранее президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава РФ выразил соболезнования Пезешкиану и заявил о готовности России оказать помощь для деэскалации напряженности. Он акцентировал внимание на важности возвращения к переговорному процессу и урегулировании всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно дипломатическими средствами.

Александра Мышляева
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