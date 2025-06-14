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14 июня, 15:08

Склад с бытовой продукцией полыхает в Якутске на площади 500 «квадратов»

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

Масштабный пожар охватил складское помещение с бытовой продукцией на улице Михаила Николаева в Якутске, где на площади 500 квадратных метров бушует пламя. Сотрудники МЧС России активно ведут работы по ликвидации возгорания.

Кадры с места пожара. Видео © МЧС России

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В тушении пожара задействованы около полусотни специалистов и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС.

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Ранее стало известно, что в Челябинской области, в городе Южноуральск, разгорелся пожар на предприятии по производству молочной продукции. На месте инцидента уже работают спасательные подразделения.

Ольга Сливченко
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