Склад с бытовой продукцией полыхает в Якутске на площади 500 «квадратов»
Обложка © МЧС России
Масштабный пожар охватил складское помещение с бытовой продукцией на улице Михаила Николаева в Якутске, где на площади 500 квадратных метров бушует пламя. Сотрудники МЧС России активно ведут работы по ликвидации возгорания.
Кадры с места пожара. Видео © МЧС России
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В тушении пожара задействованы около полусотни специалистов и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее стало известно, что в Челябинской области, в городе Южноуральск, разгорелся пожар на предприятии по производству молочной продукции. На месте инцидента уже работают спасательные подразделения.