Охота на политиков в США: Неизвестный застрелил депутата и ранил сенатора в Миннесоте

В штате Миннесота произошла трагедия: депутат законодательного собрания Мелисса Хортман и её муж были застрелены в своём доме. Губернатор Тим Уолц охарактеризовал это событие как «акт целенаправленного политического насилия».

Кроме того, в соседнем населённом пункте при стрельбе пострадали сенатор Джон Хоффман и его супруга, они были срочно прооперированы. Врачи выражают «осторожный оптимизм» относительно их шансов на выживание.

Инцидент произошёл в субботу утром в двух соседних городах — Чамплине и Бруклин-Парке, расположенных примерно в 13 километрах к северу от Миннеаполиса. По предварительной информации, подозреваемый выдавал себя за полицейского. Его обнаружули рядом с домом Хортман, когда правоохранители прибыли туда, чтобы обеспечить её безопасность после нападения на Хоффмана.

Как сообщил начальник Бюро уголовных расследований Миннесоты Дрю Эванс, когда полицейские попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь по ним. В результате завязалась перестрелка, однако стрелявшему удалось скрыться. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, к расследованию подключилось ФБР.

Хортман ранее занимала пост спикера Палаты представителей Миннесоты.