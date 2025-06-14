Зеленский объяснил «торможение» ЕС в отправке войска на Украину

Владимир Зеленский заявил, что разочарован недостаточной активностью стран, поддерживающих Украину. Он отметил, что коалиция государств, ранее готовых отправить войска, теперь действует нерешительно из-за США.

«Знаете, почему идёт торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа ещё не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки», — сказал Зеленский.

Зеленский также предупредил, что отсутствие санкционного давления на Россию со стороны администрации президента США Дональда Трампа может усугубить положение Украины.