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14 июня, 18:28

Расстрелявший депутата и сенатора в США выдавал себя за полицейского и имел список из 70 фамилий

Уолз: Стрелявший в законодателей Миннесоты выдавал себя за полицейского

Мелисса Хортман (Melissa Hortman). Обложка © Палата представителей штата Миннесота.

Мелисса Хортман (Melissa Hortman). Обложка © Палата представителей штата Миннесота.

Мужчина, который ранил сенатора Джона Хоффмана и убил депутата Мелиссу Хортман в штате Миннесота, выдавал себя за полицейского и оставил в своём автомобиле политический манифест. Об этом пишет New York Post.

В связи с убийством и покушением на убийство разыскивается Вэнс Лютер Болтер, ранее назначенный губернатором Миннесоты Тимом Уолзом в Совет по развитию рабочей силы. У подозреваемого нашли список из около 70 имён, включающий поставщиков услуг по абортам, активистов движения «за выбор» и выборных должностных лиц, а также антитрамповские листовки с надписью «Нет королям» (No Kings) и манифест. Его поисками занимаются местные спецслужбы.

Подозреваемый в убийстве депутата в Миннесоте Вэнс Лютер Болтер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vance Boeltner

Подозреваемый в убийстве депутата в Миннесоте Вэнс Лютер Болтер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vance Boeltner

По данным полиции, мужчина одет в чёрный бронежилет поверх синей рубашки и брюк.

Комиссар по общественной безопасности Миннесоты Боб Джейкобсон отметил, что использование полицейской формы для совершения преступления является предательством доверия к униформе.

«Это тёмный день для Миннесоты и для демократии», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что это нападение, вероятно, было целенаправленным, и подчеркнул, что Минюст и ФБР намерены привлечь к ответственности всех виновных.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Миннесоте член законодательного собрания Мелисса Хортман и её супруг были убиты выстрелами в своём доме. Губернатор Тим Уолз назвал инцидент «целенаправленным актом политического насилия». В близлежащем городе в результате перестрелки пострадали сенатор Джон Хоффман и его жена. Оба были срочно прооперированы, и медики с осторожным оптимизмом оценивают их шансы на выздоровление.

Анастасия Никонорова
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