Расстрелявший депутата и сенатора в США выдавал себя за полицейского и имел список из 70 фамилий

Мужчина, который ранил сенатора Джона Хоффмана и убил депутата Мелиссу Хортман в штате Миннесота, выдавал себя за полицейского и оставил в своём автомобиле политический манифест. Об этом пишет New York Post.

В связи с убийством и покушением на убийство разыскивается Вэнс Лютер Болтер, ранее назначенный губернатором Миннесоты Тимом Уолзом в Совет по развитию рабочей силы. У подозреваемого нашли список из около 70 имён, включающий поставщиков услуг по абортам, активистов движения «за выбор» и выборных должностных лиц, а также антитрамповские листовки с надписью «Нет королям» (No Kings) и манифест. Его поисками занимаются местные спецслужбы.

Подозреваемый в убийстве депутата в Миннесоте Вэнс Лютер Болтер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vance Boeltner

По данным полиции, мужчина одет в чёрный бронежилет поверх синей рубашки и брюк.

Комиссар по общественной безопасности Миннесоты Боб Джейкобсон отметил, что использование полицейской формы для совершения преступления является предательством доверия к униформе.

«Это тёмный день для Миннесоты и для демократии», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что это нападение, вероятно, было целенаправленным, и подчеркнул, что Минюст и ФБР намерены привлечь к ответственности всех виновных.