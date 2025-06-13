«Специально раздули»: Политолог назвал погромы в США «договорняком» республиканцев и демократов
Политолог Первушин: Митинги в США — это договор демократов и республиканцев
Обложка © ТАСС / AP / Kevin Clark
Политолог Борис Первушин высказал мнение, что волнения в Лос-Анджелесе представляют собой «договорняк» Республиканской и Демократической партий. По его оценке, протесты искусственно раздуваются, несмотря на их ограниченный масштаб и отсутствие чётких политических требований со стороны демонстрантов.
Как объяснил эксперт, президент США Дональд Трамп намеренно отправляет в Калифорнию войска и нацгвардию. Ему нужно показать себя «крутым парнем», который быстро наводит порядок. Так он хочет вернуть поддержку консерваторов после того, как Илон Маск внёс раздор в ряды республиканцев.
«Трамп раздувает эту историю, чтобы сейчас выйти «на коне», подавить её, притушить, потому что он, как её медийно раздул, так же медийно её может потушить и сказать, что он победитель», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Первушин считает, что демократам эти протесты тоже полезны. У них давно нет сильного лидера, а губернатор Калифорнии Ньюсом, который спорит с Вашингтоном, может использовать эту ситуацию, чтобы занять лидерскую позицию. Получается, обе стороны зарабатывают очки на этом спектакле.
Напомним, что в Лос-Анджелесе 7 июня начали массовые беспорядки из-за новой политики против мигрантов. Тысячи протестующих устраивают погромы и нападают на правоохранителей. Трамп направил в город нацгвардию для подавления бунта. Протесты привели к задержанию более 80 человек. Вслед за Калифорнией взбунтовался Техас.