«Специально раздули»: Политолог назвал погромы в США «договорняком» республиканцев и демократов

Политолог Борис Первушин высказал мнение, что волнения в Лос-Анджелесе представляют собой «договорняк» Республиканской и Демократической партий. По его оценке, протесты искусственно раздуваются, несмотря на их ограниченный масштаб и отсутствие чётких политических требований со стороны демонстрантов.

Как объяснил эксперт, президент США Дональд Трамп намеренно отправляет в Калифорнию войска и нацгвардию. Ему нужно показать себя «крутым парнем», который быстро наводит порядок. Так он хочет вернуть поддержку консерваторов после того, как Илон Маск внёс раздор в ряды республиканцев.

«Трамп раздувает эту историю, чтобы сейчас выйти «на коне», подавить её, притушить, потому что он, как её медийно раздул, так же медийно её может потушить и сказать, что он победитель», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.