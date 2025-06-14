Василий Березуцкий ушёл с поста главного тренера азербайджанского «Сабаха»

Россиянин Василий Березуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сабах» из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Сабах» сообщает, что по взаимной договорённости сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким по семейным обстоятельствам. Клуб выражает искреннюю благодарность Василию Владимировичу за высокий профессионализм», — говорится в сообщении пресс-службы.

42-летний Березуцкий возглавлял клуб с ноября 2024 года. Под его руководством команда впервые в истории завоевала Кубок Азербайджана. До этого российский специалист работал в тренерских штабах «Шанхай Шэньхуа» (Китай), «Витесса» (Нидерланды), ЦСКА и «Краснодара».

Как игрок Березуцкий прославился выступлениями за ЦСКА, где шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Начинал карьеру в «Торпедо-ЗИЛ», а за сборную России провёл 101 матч.