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14 июня, 18:32

Василий Березуцкий ушёл с поста главного тренера азербайджанского «Сабаха»

Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Россиянин Василий Березуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сабах» из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Сабах» сообщает, что по взаимной договорённости сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким по семейным обстоятельствам. Клуб выражает искреннюю благодарность Василию Владимировичу за высокий профессионализм», — говорится в сообщении пресс-службы.

42-летний Березуцкий возглавлял клуб с ноября 2024 года. Под его руководством команда впервые в истории завоевала Кубок Азербайджана. До этого российский специалист работал в тренерских штабах «Шанхай Шэньхуа» (Китай), «Витесса» (Нидерланды), ЦСКА и «Краснодара».

Как игрок Березуцкий прославился выступлениями за ЦСКА, где шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Начинал карьеру в «Торпедо-ЗИЛ», а за сборную России провёл 101 матч.

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Ранее Березуцкий назывался одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА, который освободился после ухода серба Марко Николича. Балканский специалист возглавил греческий АЕК.

Александра Мышляева
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