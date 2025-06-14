Путин: Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм

Глобальный либерализм в современном мире приобрёл черты тоталитарной идеологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину из ВГТРК.

«Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», — сказал он.

Ранее Life.ru Путин заявил, что российские власти должны активно противодействовать попыткам заинтересованных сторон навязывать россиянам, особенно молодёжи, идеалы, противоречащие традиционным ценностям. Он отметил, что во многих странах политики продвигают неолиберальные ценности, насильно внедряя их в общество. По его мнению, это ведёт к разрушению «ценностной опоры» людей.