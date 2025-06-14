МАГАТЭ: Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане, пострадали четыре здания

В результате обстрелов, произошедших 13 июня, на ядерном объекте в иранском городе Исфахан зафиксированы повреждения четырёх ключевых зданий. Информацию об этом распространило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), выразив обеспокоенность ситуацией.

Согласно отчёту МАГАТЭ, среди пострадавших строений завод, специализирующийся на конверсии урана. Агентство заверило, что, как и в случае с инцидентом в Натанзе, выброса радиации за пределы объекта не ожидается, и ситуация находится под контролем.

Ранее МАГАТЭ уже сообщало о неоднократных атаках на ядерные объекты. Ответственность за последнюю атаку взяла на себя Армия обороны Израиля, заявив о нанесении воздушного удара по ядерному объекту в Исфахане.

В заявлении израильской стороны утверждалось, что в результате атаки были уничтожены лаборатории и объекты инфраструктуры, имеющие критическое значение для ядерной программы Ирана. Ситуация остаётся напряжённой и требует пристального внимания со стороны международного сообщества.