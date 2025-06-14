МЧС: Крупный пожар на складе бытовой продукции в Якутске ликвидирован

Возгорание на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью устранено. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Саха, уточнив, что причины произошедшего устанавливаются. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Пожар на складе. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Площадь пожара составила 480 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электросети. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который установит виновника и оценит ущерб. В ликвидации возгорания участвовали 58 человек и 8 единиц техники.