СМИ раскрыли детали о личности подозреваемого в стрельбе в Миннесоте
NYP: Подозреваемый в стрельбе в Миннесоте связан с губернатором Уолтцем
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В штате Миннесота продолжается расследование нападений на двух законодателей. Подозреваемый в этих преступлениях был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники в полиции.
«Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого», — цитирует издание слова своих источников в правоохранительных органах.
Согласно данным издания, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер вошёл в состав совета по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и числился в нём на момент совершения нападений. Также известно, что ранее он входил в аналогичную структуру при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Мелисса Хортман и её муж были убиты в собственном доме. Губернатор Тим Уолз назвал произошедшее «актом целенаправленного политического насилия». Кроме того, стало известно о нападении на сенатора Джона Хоффмана и его супругу, в результате которого они получили ранения и были госпитализированы. Власти штата ведут расследование.