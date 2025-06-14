СМИ раскрыли детали о личности подозреваемого в стрельбе в Миннесоте

В штате Миннесота продолжается расследование нападений на двух законодателей. Подозреваемый в этих преступлениях был назначен в совет по развитию рабочей силы при губернаторе штата Тиме Уолтце в 2019 году. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники в полиции.

«Бывшего назначенца губернатора Миннесоты Тима Уолтца разыскивают в связи с убийством одного законодателя штата и покушением на другого», — цитирует издание слова своих источников в правоохранительных органах.

Согласно данным издания, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер вошёл в состав совета по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и числился в нём на момент совершения нападений. Также известно, что ранее он входил в аналогичную структуру при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.