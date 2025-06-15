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14 июня, 22:16

Аскольд Запашный рассказал, что его жена ждёт возможности вернуться в Россию

Аскольд и Эллен Запашные. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / askoldzap

Аскольд и Эллен Запашные. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / askoldzap

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный сообщил о том, что его жена Элен, находящаяся в Израиле, ожидает возможности вылететь обратно в Россию. Он отметил, что девушка находится в безопасности. Об этом пишет РИА «Новости».

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сказал супруг.

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Ранее жена Запашного показала видео из комнаты-бомбоубежища в израильской квартире. По словам Эллен, каждая жилая постройка в Израиле, возведённая после 1996 года, в обязательном порядке оборудована специальной комнатой-убежищем. Эти помещения, предназначенные для защиты от ракетных обстрелов, являются неотъемлемой частью жилого пространства. Внешне такая комната практически неотличима от обычной, однако её конструкция скрывает серьёзные инженерные решения.

Антон Голыбин
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