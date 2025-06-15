Аскольд Запашный рассказал, что его жена ждёт возможности вернуться в Россию

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный сообщил о том, что его жена Элен, находящаяся в Израиле, ожидает возможности вылететь обратно в Россию. Он отметил, что девушка находится в безопасности. Об этом пишет РИА «Новости».

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сказал супруг.